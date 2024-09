Ronaldo e Georgina, i figli rifiutati nella scuola più esclusiva del Portogallo: il motivo

Brutto colpo per Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez. I loro figli non sarebbero stati ammessi nell'esclusiva scuola portoghese dove la coppia era intenzionata ad iscriverli. Il calciatore sta pianificando il suo ritorno nel Paese natale dove, tra l'altro, è in costruzione un'enorme villa nella cittadina di Cascais, nota per il lusso delle sue case. Stando a quanto riporta il portale Look, Cristiano e la compagna avrebbero fatto richiesta per i loro cinque figli al St. Julian's College, la scuola più prestigiosa ed esclusiva della zona ma i bambini non sarebbero stati ammessi.