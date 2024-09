Danna Paola: "Ho avuto una relazione con Neymar"

Dopo anni di gossip, Danna Paola - cantante e attrice messicana nota in Italia per la serie tv Elite - ha confermato di aver avuto una relazione con Neymar . I due si sono conosciuti quando il giocatore militava nel Paris Saint-Germain ma la loro liaison è stata piuttosto breve. "I calciatori hanno la fissa di stare con cantanti e attrici. Ho avuto le mie esperienze, tutte positive, ma la loro professione è impegnativa quanto la mia. E non sono compatibili", ha ammesso la 29enne.

Danna Paola e Neymar sono stati insieme

"Sì, sono stata con Neymar ma niente di serio. Uscivamo ma non è andata - ha aggiunto Danna Paola in un programma tv spagnolo - Lui è molto divertente ma non ci siamo amalgamati". Il conduttore ha fatto notare che all'epoca, correva l'anno 2019, "Neymar aveva tempo per altro". Chiara la risposta della Paola: "Un po' sì". Oggi Danna è legata al cantante Alex Hoyer.