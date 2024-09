Kate Middleton, telefonata segreta ad Harry dopo la fine delle cure

Pare che Kate Middleton abbia chiamato il Principe Harry nel giorno del suo compleanno dopo aver notato alcuni "segnali preoccupanti". Per celebrare il 40° compleanno di Harry, lo scorso 15 settembre, William e Kate hanno condiviso un post di auguri sui social media. Il messaggio è stato visto da molti come una mossa a sorpresa, date le tensioni in corso tra i due fratelli. Ma una fonte vicina alla royal family ha rivelato al magazine tedesco Bunte che Kate sarebbe stata la forza trainante dietro il gesto e che avrebbe anche fatto in modo che Harry ricevesse una telefonata di auguri e un regalo speciale.