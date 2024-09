Buffon e Ilaria D'Amico si sposano domani: location, testimoni, invitati

Sabato 28 settembre, dopo dieci anni e un figlio insieme, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico diventeranno finalmente marito e moglie. La cerimonia, già in programma per lo scorso giugno, era stata rinviata a causa degli impegni lavorativi dell’ex portiere oggi capo delegazione della Nazionale Italiana di calcio. L'ex calciatore e la giornalista si sposeranno a Lucca con rito civile mentre domenica ci sarà un brunch per gli amici più stretti a Forte dei Marmi, dove la famiglia di Buffon è proprietaria di uno stabilimento balneare. Tra gli invitati ci sarà Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri alla Juve, che per molti anni ha allenato Gigi.