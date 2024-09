La fidanzata di Ballack era amica del figlio morto: l'incredibile storia è ufficiale

Uniti dal dolore

Michael e Sophia, infatti, si sono conosciuti per via della tragica scomparsa del secondo figlio di Ballack, Emilio, vittima di un incidente in quad nel 2021, mentre era in vacanza con la famiglia a Villas do Mar, in Portogallo. La ragazza era un'amica del secondogenito e i due si sono ritrovati uniti dal dolore prima e nell'elaborazione del lutto poi, fino a scoprire di provare qualcosa l'uno per l'altra.