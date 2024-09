"Elisabetta Gregoraci e Briatore tornano insieme", l'indiscrezione è clamorosa!

Colpo di scena nel mondo dello showbiz: secondo Dagospia ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore , che si sono separati nel 2017 dopo nove anni di matrimonio e un figlio insieme, Nathan Falco. "Si vocifera che Briatore abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci - si legge sul portale - Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per far ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell'imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero Giulio che fine ha fatto?".

Elisabetta Gregoraci e Briatore sono tornati insieme?

Al momento né Elisabetta Gregoraci né Flavio Briatore hanno commentato l'indiscrezione di Dagospia. Quel che è certo è che nonostante la separazione sono sempre rimasti vicini. Lei è rimasta a vivere a Montecarlo, a pochi metri dalla casa di lui. Di recente la conduttrice ha intervistato l'ex marito per il suo nuovo programma tv Questione di stile. I due si sono lasciati andare a battibecchi e frecciatine e in conclusione la Gregoraci ha osservato: "Ci siamo separati? No, perché non me ne sono accorta!". Un chiaro riferimento ad una nuova possibilità?