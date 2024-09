Meghan Markle, ex dipendenti all'attacco: "Un boss demoniaco con momenti da psicopatica"

"Meghan Markle ha momenti da psicopatica"

Un’altra persona che ha partecipato ai preparativi per le nozze di Meghan e Harry ha raccontato: "Ho sempre pensato che fosse la classica narcisista e il fatto che il suo staff riferisca a una rivista quanto sia straordinaria non fa che confermarlo. È adorabile quando tutto va per il verso giusto, ma è un demone quando le cose si mettono male". La terza persona interpellata dal tabloid ha invece ricordato un episodio che riguarda un fiorista. Sarebbe stato redarguito al telefono per mezz’ora dopo aver pubblicato online un dettaglio insignificante su un bouquet a cui stava lavorando per Meghan (senza specificare che fosse per lei). Il fiorista ha giurato che non l’avrebbe mai più accettata come sua cliente.

L'indagine della famiglia reale mai pubblicata

Nel 2018 Jason Knauf, addetto stampa di Meghan quando era ancora nella famiglia reale, aveva scritto a Simon Case, segretario privato di William, esprimendo la sua preoccupazione perché la Markle aveva bullizzato due assistenti, che poi si erano licenziate, e il loro trattamento era stato “del tutto inaccettabile”. Molti altri dipendenti l’avevano denunciata all’ufficio risorse umane. Ma l’inchiesta interna che il Palazzo aveva avviato non è mai stata resa nota.