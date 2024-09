Belen Rodriguez lascia il fidanzato Angelo Galvano fuori casa

Belen Rodriguez non sembra proprio trovare pace in amore. Archiviato il matrimonio tira e molla con Stefano De Martino e la breve liaison con l'amico di vecchia data Elio Lorenzoni, la soubrette frequenta da qualche mese l'ingegnere Angelo Galvano ma la relazione non sembra procedere nel migliore dei modi. Come riporta Il Gazzettino, alcuni paparazzi appostati sotto casa di Belen nel giorno del suo 40esimo compleanno raccontano di aver visto (e fotografato) Angelo mentre aspettava che la Rodriguez aprisse la porta.