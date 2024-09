Gina, la figlia di Schumacher, si è sposata: chi l'ha portata all'altare e altri dettagli

Gina Schumacher , la figlia più grande del leggendario Michael, si è sposata con Iain Bethke con una cerimonia intima nella tenuta di famiglia a Maiorca. Il matrimonio ha riunito i parenti e gli amici più stretti della coppia. Stando a quanto racconta il tedesco Bild, le nozze sono state emozionanti e semplici. Il ricevimento degli ospiti si è svolto in un giardino di palme e tutti si sono seduti a semicerchio attorno a un padiglione bianco. Successivamente gli ospiti si sono diretti all'interno della tenuta per continuare con i festeggiamenti. A quanto pare Michael Schumacher era presente ma in una posizione intima e privilegiata. Sembra che la sposa sia stata accompagnata all'altare dal fratello minore Mick: il rapporto tra i due è ottimo e si è consolidato ancora di più dopo il drammatico incidente del padre che ha cambiato per sempre le loro vite.

Altri dettagli sul matrimonio della figlia di Michael Schumacher

Gina ha indossato un abito da sposa di Blue by Enzoani, del valore di circa 3.000 euro, completato da un braccialetto d'oro di Cartier. Iain ha optato invece per un elegante abito a righe scure con gilet e cravatta grigi. La chef stellata Macarena de Castro si è occupata dell'organizzazione dell'evento. De Castro, che gestisce tre ristoranti a Maiorca e uno a Düsseldorf, ha lavorato in precedenza agli eventi per la famiglia reale spagnola e al matrimonio del tennista Rafa Nadal. Tra gli invitati (a cui è stato "sequestrato" il cellulare al loro arrivo per non divulgare informazioni sulla cerimonia) non è mancato Ralf Schumacher: il fratello minore di Michael e zio della sposa si è presentato con il nuovo fidanzato Étienne Bousquet-Cassagne, con cui ha iniziato una relazione dopo la fine del matrimonio con la modella Cora Brinkmann. L'evento è stato preceduto da un party prenuziale in cui tutti erano vestiti di bianco.

La villa di Maiorca dove si è sposata Gina Schumacher

L'immobile di Maiorca, acquistato da Corinna Schumacher nel 2018 per circa 30 milioni di euro, è stato ristrutturato e allestito come casa vacanze per la famiglia Schumacher. Negli ultimi anni è diventato anche lo spazio dove l'ex pilota di F1 trascorre le sue giornate dopo il suo incidente. Corinna ha acquistato il ranch da Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, che l'aveva comprato nel 2005 ma che aveva deciso di mettere in vendita nel 2017 dopo la morte della moglie Mari Angeles Sandoval. La villa si estende su 15mila metri quadrati e può vantare due piscine, un eliporto, una palestra e un immenso giardino con palme.