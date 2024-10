Kate Middleton, il Principe Harry è a Londra: incontro segreto tra i due

Kate Middleton e il Principe Harry di nuovo insieme. Il Duca di Sussex, tornato brevemente nel Regno Unito per partecipare ai WellChild Awards, è stato contattato dalla cognata per un incontro privato, solo loro due. "Kate ha parlato con Harry a intermittenza nelle ultime settimane nel disperato tentativo di salvare il loro legame e arrivare alla radice di ciò che sta succedendo con lui", ha detto una fonte a Closer Magazine per poi aggiungere: "Quando lei gli ha proposto l'idea di incontrarsi, solo loro due, Harry ha accettato immediatamente".

Dopo la diagnosi di cancro Kate Middleton ha una "nuova prospettiva sulla vita" che l'ha portata a contattare Harry "per organizzare un incontro segreto durante il suo viaggio a Londra, nel tentativo di risolvere la loro faida una volta per tutte". Da settimane la Principessa del Galles sta svolgendo il ruolo di mediatrice tra Harry e William e spera che una conversazione privata con il cognato possa migliorare i rapporti. Lei crede che "attraverso un profondo dialogo cuore a cuore, senza la presenza di Meghan Markle (rimasta a Los Angeles con i figli, ndr) potrebbero parlare apertamente di tutto e imparare a superare tutto il dolore e lasciarselo alle spalle".

Harry torna a Londra ma nessun incontro con Carlo

In attesa di scoprire come finirà il confronto tra Kate e Harry, è chiaro che il Principe non rivedrà suo padre Carlo - anche lui alle prese con un cancro - perché attualmente il Re si trova al castello di Balmoral in Scozia.