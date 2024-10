Morata, Alice Campello lascia Milano: la storia social agita i follower

MILANO - Alice Campello torna a vivere a Milano. Qualche giorno fa l'influencer e imprenditrice aveva pubblicato alcune sue foto e dei quattro figli con la scritta: "Milano, 27.09.2024, nuovi inizi", lasciando intendere il rientro, in pianta stabile, in Italia. I numerosi follower della Campello sperano che il cambio di residenza possa rappresentare l'inizio di un ritorno di fiamma con Morata ma, al momento, Alice e Alvaro hanno preferito non sbilanciarsi.