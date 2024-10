"Regina Camilla beve e fuma troppo, Re Carlo imbarazzato", interviene il figlio

"Camilla beve e fuma troppo e non soddisfa in questo modo i requisiti di vera regina". "Re Carlo è in imbarazzo per le abitudini della moglie". Queste sono solo alcune delle malelingue con cui deve fare i conti quotidianamente la Parker Bowles, per anni additata come "l'altra donna" dopo le confidenze di Lady Diana. Ebbene, a quanto pare nulla di tutto ciò è vero e a ribadirlo è stato Tom, il figlio che Camilla ha avuto dall'ex marito, Andew Parker Bowles.