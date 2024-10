"Victoria Beckham si vergogna quando esce con David", il retroscena

Nuovi problemi nel matrimonio dei Beckham. Secondo la rivista Heat, Victoria starebbe soffrendo a causa di uno degli hobby del marito, che si diverte a cambiare il suo guardaroba in base a quello di alcuni personaggi di fantasia. Un passatempo di cui lo stesso David aveva parlato in passato: "Victoria riderà sempre di me perché ogni volta che guardo uno show televisivo, mi trasformo in un personaggio . Quando guardavo Peaky Blinders ho iniziato ad indossare tutto ciò che aveva a che fare con Peaky Blinders. Poi abbiamo visto Yellowstone e mi sono avvicinato allo stile cowboy...cosa che le è piaciuta, credo".

A Victoria Beckham non piace come si veste David

Una fonte vicina alla coppia ha spifferato: "Victoria è sempre stata molto orgogliosa del modo in cui David si veste. Adora quanto può sperimentare con i suoi look e non ha paura di correre rischi. E ride della sua ossessione per certe epoche e programmi televisivi che cerca di emulare con i suoi outfit. Anche se alcuni look di David funzionano bene, lei li trova un po' imbarazzanti".

Il desiderio di Victoria Beckham

A quanto pare le nuove scelte stilistiche di David Beckham starebbero imbarazzando, e non poco, la moglie. "Victoria rimpiange i giorni in cui lui si divertiva a indossare un elegante tailleur firmato o un paio di jeans nuovi e una t-shirt. Alcune delle sue scelte non vanno d'accordo con il suo stile e lei vuole che siano sullo stesso livello quando escono. Ha sempre un sacco di suggerimenti per gli outfit per le serate romantiche, ma lui è molto testardo e non vuole che gli venga detto cosa fare o indossare".