"Kate Middleton di nuovo in ospedale. Harry torna nella royal family senza Meghan"

Giorni decisivi per la famiglia reale britannica. Nonostante la fine della chemioterapia preventiva, pare che Kate Middleton sarà ricoverata di nuovo in ospedale nei prossimi giorni. "Kate Middleton sarà ricoverata in ospedale alla fine di questo mese. Ha finito le cure per il cancro, ma deve sottoporsi a degli esami medici. Se tutto andrà bene potrebbe sottoporsi ad una nuova operazione chirurgica", ha rivelato la giornalista esperta di royal family Concha Calleja al programma tv spagnolo Fiesta. Se i test non daranno esito positivo, la moglie del Principe William potrebbe sottoporsi a nuove sedute di chemioterapia.