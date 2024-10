Il Principe William era "un po' triste" dopo l'ultimo incontro con Beckham

Il Principe William era "un po' triste" dopo il suo ultimo incontro con David Beckham. A farlo sapere un esperto reale. L'erede al trono ha incontrato l'ex calciatore alla RAF Northolt, dove è stato festeggiato il successo dell'appello multimilionario del London Ambulance Service per due nuovi elicotteri. Da sempre il Principe è un sostenitore dell'ente benefico. William e Beckham si sono mostrati davanti alle telecamere sorridenti e cordiali e hanno addirittura firmato insieme le ambulanze aeree. Tuttavia, Roya Nikkhah, royal expert del Sunday Times, ritiene che William fosse dispiaciuto per non aver potuto provare uno degli elicotteri. Qualche settimana fa il marito di Kate Middleton aveva ammesso che "gli manca" volare e "non riesce a smettere di pensare" agli elicotteri.