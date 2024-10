Kate Middleton dice basta ad Harry, "alla fine ha alzato le mani in segno di disgusto"

Da tempo si vocifera di un riavvicinamento tra Kate Middleton e il Principe Harry ma pare che alla fine la Principessa del Galles abbia gettato la spugna. Il royal expert Christopher Andersen ha detto a Fox News Digital che i Sussex non sono una priorità di Kate in questi giorni. La 42enne è concentrata unicamente sulla sua salute e sulla salvaguardia del futuro della monarchia insieme al marito William e al suocero Re Carlo III. "L'idea che Kate abbia ancora il tempo e l'energia per continuare a fare la paciera è una sciocchezza", ha affermato Andersen. "Ci ha provato per anni e alla fine ha alzato le mani in segno di disgusto. Ha fatto la sua parte, ma non è bastato a costruire un ponte tra William e Charles da una parte e Harry dall'altra".