Jennifer Lopez parla del divorzio da Ben Affleck: "Distrutta"

Jennifer Lopez e Ben Affleck non stanno più insieme. Dopo aver ufficializzato la rottura la cantante e attrice ha parlato per la prima volta della separazione dal collega. "Mi sono sempre detta che devo stare bene da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. E poi, quest'estate, ho dovuto dire a me stessa: ‘Devo andare via e stare da sola. Voglio dimostrare a me stessa di poterlo fare.' Non ho rimpianti. - ha detto a Interview - Nemmeno per un secondo. Questo non significa che quello che è successo non mi abbia quasi distrutta per sempre. Ci è quasi riuscito. Ora? Non sto cercando nessuno. Se è dura? È fottutamente dura. Mi sento sola, spaesata, spaventata. Mi sento triste. Mi sento disperata".

Le parole di Jennifer Lopez su Ben Affleck

Jennifer Lopez ha continuato raccontando la convivenza con questi sentimenti: "Ti dici: ‘Queste cose non mi uccideranno,' ti rendi conto che, in realtà, sono capace di gioia e felicità da sola. Essere in una relazione non mi definisce. Non posso cercare la felicità negli altri. Devo avere la felicità dentro di me". E poi ancora: "Si tratta solo di migliorare e crescere, se lo desideri. Si tratta di crescere o morire, e io non voglio fare la parte del morire. E sì, ci sono momenti in cui pensavo di aver capito tutto, e poi la vita ti dice: ‘Vediamo se hai davvero imparato quella lezione.' E non l'avevo fatto. Ora lo capisco in modo molto più profondo, il che non significa che non commetterò errori in futuro, ma, ancora una volta, quando la tua vita esplode, ti ritrovi tra le macerie a pensare: ‘Come posso evitare che questo accada di nuovo?'".