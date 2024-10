Kate Middleton e Re Carlo: il terzo corvo è morto. Cresce la paura a Londra

Il Regno Unito è sotto shock dopo la morte di un corvo della Torre di Londra. Si tratta della terza morte di questa specie animale negli ultimi tre anni e ora si teme per la vita di Re Carlo III, malato di cancro come la nuora Kate Middleton . La tradizione britannica dice che "se i corvi lasciano la Torre di Londra, il regno cadrà". Questo è il motivo per cui è stato sempre garantito che questi uccelli fossero sei. Ora, con la morte di uno di loro, molti sono preoccupati perché potrebbe essere di cattivo auspicio per Carlo , che sta attraversando un momento difficile. Da mesi si vocifera di una sua abdicazione o, peggio ancora, di una sua morte tanto che sarebbe già stato predisposto il piano per eventuali funerali.

Cosa dice la profezia sui corvi nella Torre di Londra

Anche se non esiste una data precisa su quando i corvi arrivarono in questo luogo, esiste una leggenda che dice che nella Torre di Londra devono sempre esserci sei corvi. Altrimenti la Torre o la monarchia potrebbero cadere. Questa profezia ha un background storico. Secondo il mito, un “osservatore astronomico” di nome John Flamsteed si lamentò con Re Carlo II perché gli uccelli interrompevano le sue osservazioni. Il sovrano decise di intervenire e ne ordinò l'eliminazione. Tuttavia, lo avvertirono che se i corvi avessero lasciato l'edificio, la fortezza sarebbe crollata e il regno avrebbe dovuto affrontare un grande disastro, segnando l'inizio della fine. Il monarca cambiò cosi idea e stabilì che almeno sei uccelli dovessero rimanere sempre nella Torre. Una tradizione che vige ancora oggi.

Tre corvi della Torre di Londra sono morti in tre anni

I corvi della Torre di Londra non sono solo uccelli comuni. Ognuno di loro ha un nome e una personalità unica. Attualmente i corvi a guardia della torre sono Jubilee, Harris, Poppy, Georgie, Edgar e Branwen. Questi uccelli sono meticolosamente accuditi dagli Yeomen Warders, detti anche Beefeaters, che assicurano che nella torre ci siano sempre almeno sei corvi, come dettato dalla legge emanata da Carlo II. Erin, Gripp e Rex sono rispettivamente morti nel 2022, 2023 e 2024. Nella Torre questi corvi possono sopravvivere 20 anni, rispetto ai 10-15 anni in natura. Il corvo più anziano è rimasto in vita per ben 44 anni. Questi corvi vengono nutriti con topi, pulcini e una selezione di altre carni crude e, di tanto in tanto, con un biscotto imbevuto di sangue.