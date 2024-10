L'inferno di Victoria Beckham: "devastata" dalle ultime accuse

Victoria Beckham starebbe attraversando uno dei suoi momenti peggiori. La stilista ed ex cantante delle Spice Girls , sposata da un quarto di secolo con l'ex calciatore David Beckham , starebbe soffrendo per i suoi due figli piccoli, Cruz e Romeo . Mentre Romeo, 22 anni, è a caccia dell'amore sulle app di incontri dopo la rottura con Mia Regan , Cruz ha scatenato polemiche online a causa delle accuse di infedeltà da parte di due ragazze.

Victoria Beckham preoccupata per i figli Cruz e Romeo

"Vic è rimasta devastata quando ha sentito le accuse di infedeltà. Prega che siano false ma c'è comprensibilmente una parte di lei che si chiede se contengano del vero", ha detto una fonte a Heat. "L'idea che uno dei suoi figli sia infedele le dà la nausea. Vic ha lavorato molto duramente per educare i suoi figli al rispetto delle donne, quindi vederli ritratti come traditori è davvero inquietante per lei", ha aggiunto.

Il ricordo dei presunti tradimenti di David Beckham

Questa situazione avrebbe portato Victoria Beckham indietro nel tempo, a quando la sua storia d'amore fu al centro del gossip a causa della presunta relazione extraconiugale di David Beckham con Rebecca Loos, l'ex tata dei suoi figli, che ha raccontato tutto ai media. L'ex cantante ha costruito gran parte del suo impero con il calciatore sull'immagine di perfezione ed esclusività del loro matrimonio. Un valore che avrebbe trasmesso ai suoi figli e per questo ora è delusa nel sapere che la sua percezione pubblica potrebbe essere in pericolo.