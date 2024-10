Elisabetta Gregoraci: "Ho rischiato di perdere un rene. Io e Briatore mai lasciati"

Ospite a La volta buona di Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci ha fatto chiarezza circa le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata. A partire dai problemi di salute: finalmente ha svelato il motivo per cui di recente è stata ricoverata in ospedale. "Mi è successo di tutto - ha raccontato in tv - sono stata male. Stavo benissimo fino al giorno prima, ero venuta a Roma e mi viene la febbre". .