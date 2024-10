Morata cambia esultanza: rottura totale con Alice Campello

Il gossip attorno alla ex coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello continua fuori ma anche dentro il campo. A far discutere è stata l'ultima esultanza del bomber del Milan che è andato a segno con la sua nazionale, durante Spagna-Serbia, partita finita per la cronaca con un netto 3-0 a favore degli iberici. Morata ha siglato un gol e non ha festeggiato con la "A" rovesciata e il cuore dedicato alla sua famiglia.