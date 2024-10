Cristiano Ronaldo, quanti soldi ha speso per un concerto privato del suo cantante preferito

Era il 2015 quando il Real Madrid perse 4-0 contro l'Atlético Madrid. Quella stessa notte si festeggiava il trentesimo compleanno di Cristiano Ronaldo. Circondato da familiari, amici e compagni di squadra, come Marcelo, Pepe, James, Keylor, Coentrao, Khedira e Modric, il portoghese decise di organizzare un evento esclusivo in cui Kevin Roldán si è esibito come cantante. L'artista colombiano, che conosce poco il mondo del calcio, non sapeva inizialmente per chi fosse quel concerto privato per il quale ha incassato ben 250mila dollari e il suo nome è poi finito in Champions League. Dopo il suo show Roldán ha ricevuto una maglia autografata del campione portoghese.