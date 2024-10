Piqué torna ad attaccare Shakira: "La verità non è quella che è stata detta"

In una recente intervista alla CNN en Español, Gerard Piqué è tornato a parlare della rottura con Shakira, avvenuta nel 2022 dopo oltre dieci anni e due figli insieme. Una rottura mediatica, che la cantante colombiana ha raccontato in svariate canzoni. Nonostante tutto, però, l'ex difensore del Barcellona è sempre rimasto molto calmo. "Sono sempre stato molto calmo", ha detto l'ex calciatore, che non ha mantenuto un buon legame con l'ex compagna nonostante la presenza dei piccoli Milan e Sasha che, però, non vivono più in Spagna, dove sono nati e cresciuti.