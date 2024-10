Shakira replica a Piqué: "Ci sono state persone che mi hanno tradito ma..."

“Non è la stessa cosa. L'amore di coppia mi ha deluso. Mi ha influenzato tanto. È irrimediabile, almeno per il momento, che io abbia perso la fiducia nell'altro ". Sono le parole di Shakira , reduce dal tour mondiale di Las mujeres ya no lloran, che si è confessata in una lunga intervista a GQ tornando a parlare della sua vita sentimentale e del divorzio da Piqué .

Shakira: "Alcune persone mi hanno tradito"

"Il processo di guarigione è lungo, mi ci vorranno diversi album! È una bugia che con l'album mi sarei tolta il pensiero. C'è sempre da scavare - prosegue la cantante -. Ho capito che l'amicizia è più lunga dell'amore. Non sapevo che fosse così. La vita mi ha portato via un marito, ma mi ha dato così tanti amici. Non ho mai saputo di essere così amata, così desiderata, come dai miei amici. Devo aver fatto qualcosa di buono nella vita per avere così tante persone che mi vogliono bene. Ci sono state anche persone che mi hanno tradito, che mi hanno voltato le spalle. Persone che non c'erano quando ne avevo più bisogno. Ma per ogni persona che non c'era, ce ne sono state altre cinque che c'erano. Ho capito che le amicizie che durano da 20 anni, o anche quelle più recenti a prova di proiettile, sono la ricompensa della vita. Amore? Non posso dire di essere una scettica assoluta perché i miei genitori sono la prova più grande che esiste dell'amore di coppia. Un amore eterno che supera tutti gli ostacoli e le difficoltà".