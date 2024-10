Anna Kalinskaya: "Non sono in un periodo romantico". Ma Sinner non c'entra nulla

Le Finals, la Coppa Davis e anche Bercy come prima cosa. La stagione di Jannik Sinner, che chiuderà comunque da numero uno al mondo, è ben lontana dal finire. Quella della sua compagna, Anna Kalinskaya, sembra invece giusta al termine. Per questo la sua connazionale, Daria Kasatkina, ha caricato un vlog in cui le due star del tennis si scambiavano battute all'evento "Ace the Night", una festa per giocatori tenutasi prima del Ningbo Open. Kasatkina voleva sapere se Kalinskaya avesse concluso la sua stagione quest'anno e la fidanzata di Sinner ha risposto di sì aggiungendo di aver bisogno di vacanze. Non solo: Kalinskaya ha aggiunto di non essere "in un periodo romantico" e subito si sono scatenati i gossip. Ma Sinner non c'entra.