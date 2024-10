I Beckham traslocano nella villa a Miami e fanno arrabbiare i nuovi vicini

Si dice che l'amore non si compra con i soldi e a quanto pare questo vale anche per i vicini. Stando a quanto riporta Page Six, David e Victoria Beckham avrebbero già fatto arrabbiare i loro vicini pochi giorni dopo essersi trasferiti nella nuova villa da 80 milioni di dollari a Miami Beach. Il problema? La coppia sarebbe poco riservata. Generalmente le celebrity fanno di tutto per nascondere i propri acquisti immobiliari e sui registri pubblici preferiscono inserire lo studio legale al quale si sono affidati anziché quello reale. Ma Becks e Posh Spice hanno scelto di fare alla vecchia maniera, usando i loro nomi. E ora quella zona, come sostengono chi ci abita da svariato tempo, sarebbe invasa da fan, paparazzi e semplici curiosi.

David e Victoria Beckham hanno comprato una casa a Miami

Tra i Vip che abitano in quella zona ci sarebbero Shakira e il cantante dei Bee Gees Barry Gibb (anche se non è chiaro se pure loro si sono arrabbiati con i Beckham). "Tutto il mondo passa in macchina, ci sono i paparazzi, le case sono ovunque sul web e i vicini sono preoccupati per la sicurezza", ha spifferato una fonte al magazine americano. "Vorrebbero che i Beckham non avessero usato il loro vero nome. I quartieri di Miami non sono Beverly Hills, ci sono anche tante famiglie private e non famose che non vogliono un'inutile attenzione pubblica". Per ora nessuna replica da parte dei diretti interessati. La nuova casa di David e Victoria - più di 1300 mq - dispone di numerosi bagni, una cucina all'aperto, un salone sul tetto e l'affaccio nell’esclusiva Biscayne Bay.