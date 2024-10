Alice Campello dopo Morata, tutta la verità: "Impossibile essere felici, sto male"

Non ce la fa più, Alice Campello. L'ormai ex moglie di Alvaro Morata, finora, non ha rilasciato interviste ma ogni tanto ha risposto ad alcuni commenti sui social raccontando il suo stato d'animo. Ieri sera ha fatto lo stesso replicando, in spagnolo, a chi l'accusava di pubblicare, in sintesi, troppe foto con il sorriso: "Capisco - ha ammesso - che si possa pensare questo ma è impossibile essere felici come se niente fosse in una situazione del genere. Non la userò però per far parlare o fare pena in modo che la gente mi scriva "poverina". La vita continua e i problemi restano a casa mia".