"I Beckham stanno facendo di tutto per evitare Tom Cruise", l'indiscrezione

David e Victoria Beckham si stanno allontando sempre più da Tom Cruise, da qualche anno amico della coppia. Un'amicizia che l'attore voleva approfondire ora che la coppia ha acquistato una nuova villa a Miami ma l'ex calciatore e la moglie non la pensano allo stesso modo. "Prossimamente Tom trascorrerà più tempo in Florida e andrà a trovare i Beckham - ha raccontato una fonte a In Touch Weekly - Non ha più molti amici quindi è concentrato sul corteggiarli". Il 62enne li ha "bombardati e ha detto che non vede l'ora di uscire" ma Posh e Becks non ne sono per niente entusiasti. "Non lo stanno liquidando del tutto - ha aggiunto l'insider - Hanno risposto una o due volte, ma non si stanno impegnando in nulla".