Victoria Beckham nel panico, liti furibonde con David: tutta colpa di una donna

Victoria Beckham sta soffrendo per uno dei suoi quattro figli, Cruz. L'ex Spice Girls non è convinta della nuova relazione del ragazzo con Jackie Apostel. Sebbene non abbia problemi con la differenza d'età tra i due, lei 29 anni mentre lui 19, non è d'accordo con il ritmo accelerato che ha preso questa liaison. A quanto pare i due, che stanno insieme solo da qualche mese, stanno pensando già alle nozze. "Vic vuole che i suoi figli crescano fino a diventare uomini a tutto tondo. Per raggiungere questo obiettivo, hanno bisogno di sperimentare il mondo e imparare, quindi ritiene che Jackie abbia una buona influenza su Cruz in questo senso. Ma la differenza di età è tutt'altro che ideale nella mente di Vic. - ha spifferato una fonte a Heat - Anche se aveva dato la sua approvazione alla relazione, nel profondo sperava che non diventasse niente più che un semplice flirt".

Victoria Beckham furiosa con David Beckham "A peggiorare le cose, Victoria Beckham è furiosa con David perché sembra incoraggiare la situazione, dicendo che Jackie farà di Cruz un uomo e che si sta solo divertendo. Ma Vic ha chiesto a David se riderà se finiranno per sposarsi. - ha aggiunto l'insider -Jackie ha fatto commenti casuali sul volersi sposare e celebrare un altro grande matrimonio della famiglia Beckham. Vic crede che suo figlio sia troppo giovane per prendere in considerazione l'idea di sistemarsi e, anche se le piacerebbe fare una chiacchierata con Jackie, non vuole turbare Cruz o sembrare una madre ficcanaso". E poi: "Vic ha sottolineato che se i ruoli fossero invertiti e Harper uscisse con un uomo di dieci anni più grande di lei quando lei aveva 19 anni, David sarebbe furioso".

Liti continue tra i coniugi Beckham Da parte sua, "David concorda sul fatto che Cruz sia troppo giovane per sposarsi, ma non crede che arriverà a quel punto e ha detto che Vic sta esagerando. Tutto ciò sta causando molta tensione tra loro poiché non sono sulla stessa lunghezza d'onda. David sta dicendo a Vic di calmarsi. Ma gli amici e la famiglia di Vic sono dalla sua parte, poiché pensano che sia un po' fuori luogo e si chiedono quali siano le intenzioni di Jackie . Nel frattempo, David e i suoi amici hanno fatto il tifo per Cruz e lo hanno definito una "leggenda" per aver conquistato una donna così bella". Jackie Apostel, brasiliana-tedesca, è una cantante.

