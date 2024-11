Kate Middleton malata per finta? "Non ha mai avuto il cancro", il clamoroso dettaglio

L'ultima apparizione di Kate Middleton al Remembrance Day ha scatenato nuove teorie complottiste. La Principessa del Galles, 42 anni, ha dichiarato di essere guarita dal cancro lo scorso settembre, sei mesi dopo aver confermato di essersi sottoposta a chemioterapia preventiva per la sua diagnosi. Ma secondo alcuni Kate avrebbe finto di avere il cancro . Una teoria che è nata dopo il report di Rhiannon Mills, royal expert. La giornalista, che collabora con Buckhingham Palace, ha così commentato la notizia della guarigione di Kate: "A marzo la Principessa ha confermato che erano state trovate cellule precancerose dopo un intervento chirurgico addominale e che avrebbe dovuto sottoporsi a un ciclo di chemioterapia preventiva". Da Palazzo non è mai stata corretta la parte del rapporto di Mills relativa alle "cellule precancerose" , dettaglio che ha così fatto emergere i sospetti sulle condizioni di salute di Kate Middleton.

Kate Middleton malata: cancro o cellule precancerose?

Un medico ha, ad esempio, detto al Daily Beast: "O hai cellule precancerose o hai il cancro, i due termini non sono intercambiabili". La questione ha fatto scalpore sui social ed in particolare su X, il vecchio Twitter: "Kate Middleton ha pensato che fosse appropriato giocare la carta della simpatia e malattia quando la popolarità della famiglia reale è ai minimi storici", ha scritto ad esempio un utente. Un altro ha invece sottolineato: "Le cellule precancerose non sono assolutamente cancro... Lei ha sfruttato questa cosa oltre ogni limite di accettabilità". C'è chi ha provato a difendere la futura Regina, sostenendo che “le cellule precancerose possono facilmente evolversi in cancerose” e forse anche a Kate è successo. Per ora nessun commento da parte della diretta interessata che, gradualmente, sta tornando ai suoi doveri reali.