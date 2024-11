Ballando con le Stelle, ci sarebbe "tensione tra Federica Pellegrini e Madonia per colpa di Sonia Bruganelli"

Federica Pellegrini , suo malgrado, al centro del gossip di Ballando con le Stelle. Secondo quanto spifferato dal giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia, l'ex nuotatrice non avrebbe instaurato un buon rapporto con il suo ballerino Angelo Madonia . Quest'ultimo è legato da qualche mese a Sonia Bruganelli, l'ex moglie di Paolo Bonolis. “Madonia ha passato le prime settimane a chiamarla “Pellegrini” e mai Federica – ha assicurato Parpiglia – Angelo per amore della sua dama (la Bruganelli, ndr) pensava di non suscitare gelosie ma così facendo ha creato tensione e mostrato poca professionalità nei confronti della sua allieva. E la nostra Divina ha scelto di ballare e non reagire, rovinando la sua avventura a Ballando con le Stelle che tanto le piace”.

Problemi tra Federica Pellegrini e Angelo Madonia?

Sempre secondo Parpiglia tra la Pellegrini e Madonia la situazione non sarebbe migliorata, anzi. L’intervista di Sonia Bruganelli a Domenica In, quella in cui aveva lasciato intendere una crisi con il compagno, avrebbe turbato parecchio Angelo. "Ulteriori malumori nella coppia e chi ne ha risentito ancora di più è stata ovviamente Federica Pellegrini, che si è ritrovata tra le braccia un maestro sempre più nervoso e con l’umore sotto i tacchi delle scarpe". Sarà vero? Per il momento i diretti interessati non hanno proferito parola. Una recente storia Instagram di Madonia sembra però una risposta ai recenti gossip...

La risposta di Angelo Madonia

Dopo che l'indiscrezione sul suo rapporto con Federica Pellegrini ha fatto il giro del web, Angelo Madonia ha condiviso queste parole sul suo account social: "I veri pagliacci li ho sempre incontrati fuori dal circo (a volta gli ho anche offerto la cena)". Una frecciatina a Parpiglia forse? Tra l'altro fino a qualche tempo fa il giornalista era molto vicino a Sonia Bruganelli. Poi una lite ha rovinato tutto. Insomma, quale sarà la verità? Non resta che attendere la prossima puntata di Ballando con le Stelle...