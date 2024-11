Buffon: "Un dolore far soffrire Alena Seredova" e svela cosa pensa di Alessandro Nasi

Gigi Buffon è tornato a parlare della fine del suo matrimonio con Alena Seredova, svelando per la prima volta cosa pensa di Alessandro Nasi, l'uomo che ha ridato il sorriso alla soubrette dopo il divorzio. "Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda. Ma mi ha dato un grande dolore farla soffrire, far soffrire i nostri figli, Louis Thomas e David Lee, che chiamo Dado. Oggi sono felice che Alena abbia un’altra famiglia: ha fatto una figlia, ha un uomo al suo fianco", ha dichiarato l'ex calciatore in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Cosa pensa Buffon del marito di Alena Seredova Per la prima volta Gigi Buffon ha parlato di Alessandro Nasi, marito di Alena Seredova. Lo sportivo ha usato parole di grande rispetto nei suoi confronti: "Credo che Alessandro abbia reso i miei figli persone migliori di come sarebbero stati se fossi rimasto a casa con le nostre infelicità; così come Ilaria ha fatto molto per i miei. Lei aveva già Pietro, insieme abbiamo avuto Leopoldo". E sulle famiglie allargate ha dichiarato: "Un tempo non ci credevo. Ora ho capito che sono un arricchimento. A patto di avere generosità e pazienza".

L'incontro tra Buffon e Ilaria D'Amico Buffon ha inoltre ricordato il primo incontro con Ilaria D'Amico, nel 2012 in un post partita. La passione è scoppiata però solo nel 2014, quando lui era ancora sposato con Alena: "Ci siamo trovati in un ospedale, a un evento di beneficenza. Abbiamo cominciato a parlare. E ho capito che la donna algida che vedevo in tv era in realtà dolcissima".

