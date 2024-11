Camila Giorgi svela tutto: nuovo fidanzato famoso e futuro nel tennis

Anche se ormai ha dato l'addio al tennis da molti mesi, Camila Giorgi fa sempre notizia. Un mese fa era tornata in Italia e si era tolta qualche sassolino dalle scarpe: "La mia non è stata una fuga - aveva detto a Verissimo - Non siamo scappati dall'Italia per evasione fiscale. Io non sono scappata, ho scelto di andare a vivere a Miami". Poco più di trenta giorni dopo, gli Stati Uniti sono già un ricordo lontano. Camila Giorgi va veloce e nella biografia sul suo profilo Instagram sventola un pin difficile da ignorare: "Buenos Aires". Qui vive adesso l'ex campionessa e qui ha trovato una nuova vita e un nuovo amore.

Camila Giorgi, è finita con David Holiner: dov'è e cosa fa ora Lo racconta la stessa Camila Giorgi su Instagram rispondendo alle domande dei fan. "Ti fermerai a vivere in Argentina?". "Sì, ora non mi muovo più", la risposta convinta. "Cosa ti piace di più dell'Argentina?", chiede ancora qualcun altro. Lei subito diretta, come sempre: "Il mio fidanzato". Argentino, svela in qualche storia più in là. "Come l'hai conosciuto?". "Nel suo ufficio, è stato amore a prima vista". Ma chi è l'uomo misterioso? Un mese fa a Silvia Toffanin, Camila aveva confessato di essere impegnata con l'imprenditore statunitense David Holiner. Oggi non è più così.

Ramiro Marra, chi è il nuovo fidanzato di Camila Giorgi Per risolvere l'enigma basta aspettare qualche storia. È la stessa Camila a svelare l'identità del fidanzato misterioso, che ormai tanto misterioso non è. Si tratta di Ramiro Marra, famoso politico attivo nella città di Buenos Aires. Oggi è il suo compleanno e la 32enne marchigiana (con origini argentine) si lascia andare sui social in un romantico augurio, pubblicando una foto in cui entrambi indossano la maglia del Boca. E il tennis? "Esiste la possibilità un giorno di un tuo ritorno?", non può fare a meno di chiederle uno speranzoso fan su Instagram. "Mai, quando chiudo una porta non la riapro mai più". Netta, categorica, divisiva come sempre. Almeno questo, nella vita di Camila Giorgi, non è cambiato.

