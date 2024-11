Melissa Satta con la "rivale" Giulia De Lellis nello stesso reality show

Melissa Satta e Giulia De Lellis non hanno alcun tipo di rapporto . Si sono "scontrate" ad un recente evento alla Milano Fashion Week (era presente anche Carlo Beretta) ma è calato il gelo. Una situazione piuttosto imbarazzante. Giulia non ha nascosto di aver sofferto molto per la rottura con l'ex fidanzato, che subito si è consolato tra le braccia dell'ex Velina di Striscia la notizia. Melissa ha conosciuto Carlo lo scorso inverno, dopo la fine della chiacchierata liaison con il tennista Matteo Berrettini.

Come funziona Red Carpet-Vip al tappeto

In questo nuovo show format tre squadre di bodyguard hanno come missione quella di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.