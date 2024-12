Graziano Pellè e Viky Varga si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa

È finita tra Graziano Pellè e Viky Varga . L'influencer ha annunciato la separazione sui social. L'addio arriva dopo dodici anni insieme, di cui due di matrimonio. "Io e Graziano abbiamo deciso di separarci - ha detto Viky in una storia di Instagram - I 12 anni trascorsi insieme sono stati pieni di bellissimi ricordi, crescita e momenti condivisi che porteremo sempre nel cuore. Vi chiedo gentilmente comprensione e rispetto per questo momento". Nessun commento per ora da parte dell'ex calciatore.

La storia d'amore tra Graziano Pellè e Viky Varga

La modella e influencer è nata e cresciuta in Ungheria, nella città di Gyor. La storia d’amore con Graziano Pellè, stando a quanto dichiarato da Viky in tv, è sbocciata in Olanda, all’epoca dell’ingaggio del giocatore nel Feyenoord. Un primo contatto sui social, che ha poi portato alla nascita di un amore intenso e duraturo. L'ormai ex coppia non ha avuto figli.