Alice Campello e la durissima risposta: "Tornare con Morata? Basta, ecco la verità!"

Alice Campello ha rilasciato la sua prima intervista dopo la separazione da Alvaro Morata. Con Forbes Woman ha toccato vari argomenti: dal lavoro di influencer a quello di imprenditrice fino, ovviamente, alla vita personale. Professionalmente Alice non potrebbe essere più felice: grazie al suo beauty brand, Masqmai, ha fatturato 7,4 milioni di euro nel 2023 e 8,8 milioni di euro nel 2024. Una crescita di cui è orgogliosa, anche se vuole di più: “Sono un'imprenditrice molto ambiziosa e cerco sempre di fare di più. Ho sempre desiderato fare qualcosa di mio e sentirmi importante. Non poteva essere solo “la coppia”. Un argomento che l'ha portata direttamente a parlare dell'ex marito, perché è stato proprio il calciatore il primo a credere nel suo potenziale e a spingerla a lanciarsi nel settore della bellezza. "Mi ha amato moltissimo e molto bene. Mi ha spronato moltissimo in tutti i miei progetti e mi ha fatto vedere una buona parte di me che forse non vedevo. Per me questo è amore", ha confidato Alice.

Alice Campello, le quattro gravidanze e il rapporto con Morata Alice Campello è stata legata otto anni al calciatore del Milan. In questo lasso di tempo hanno formato una bellissima famiglia, anche se forse troppo presto, come confessato dalla stessa imprenditrice: "Non ero preparata. Ti dicono: 'Non dormi, è stancante...'. Ma non sapevo cosa sarebbe successo alla mia mente e al mio corpo. La cosa più bella della mia vita è stata averli così vicini e quando li vedo suonare insieme mi sembra impressionante. Ma non mi rendevo conto di quanto mi avesse influenzato mentalmente. Le mie gravidanze e il postpartum mi hanno influenzato molto. Soprattutto l'ultimo, quando sono quasi morta".

Alice Campello e Alvaro Morata non tornano insieme Nell'ultimo periodo più volte si è parlato di ritorno di fiamma con Morata, ma Alice Campello ha smentito tutto: "Non soffro alcun tipo di crepacuore perché parlo con Álvaro ogni giorno. Non è andata con un'altra, non è successo niente di tutto ciò. Alvaro mi rispetta. Il fatto è che non stavamo bene a causa delle nostre cose. E devi stare di nuovo bene, punto. Il mio obiettivo adesso non è tornare, ma stare bene. È la mia famiglia e lo sarà sempre".

© RIPRODUZIONE RISERVATA