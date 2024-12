Alena Seredova e la secca risposta su Buffon: "Ci mancherebbe"

Alena Seredova ha risposto a Verissimo ad una domanda sulle recenti dichiarazioni del suo ex marito Gigi Buffon, che ha ammesso di essere dispiaciuto per la sofferenza provocata all'ex moglie durante il periodo della loro separazione. "Ha detto che è dispiaciuto? Ci mancherebbe", ha affermato la soubrette, che è stata legata all'ex calciatore dal 2005 al 2014 e con cui ha avuto i figli Louis Thomas (2007) e David Lee (2009). Quando Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite se avesse letto il libro di Buffon, Alena ha replicato: "Mi aspettavo questa domanda. Cosa può esserci scritto che io non so? Sono stata al fianco di quell'uomo per dieci anni. Sono stati gli anni in cui è successo di tutto: dalle vittorie alle cadute. Non penso di trovare nel libro un capitolo che mi potrebbe sorprendere".