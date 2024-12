Viky Varga in vacanza da sola per consolarsi della rottura con Pellé

Un amore nato in Olanda e... finito a Dubai

La modella ungherese e l'ex calciatore della Nazionale italiana si erano conosciuti in Olanda, ai tempi dell'esperienza dell'attaccante con la maglia del Feyenoord, un colpo di fulmine nato quasi per caso via social, ma che ha poi originato una storia di dieci anni insieme e che solamente ventiquattro mesi fa li aveva portati a sugellarlo con il matrimonio. Poi la rottura, che dai messaggi di Varga parrebbe condivisa, per quanto dolorosa, e la necessità per Viky di allontanarsi da tutto per elaborare il cambiamento. La meta scelta non è rimasta a lungo segreta, perché è stata la stessa modella a svelare con un video di trovarsi a Dubai, dove riordinerà le idee prima di aprire un nuovo capitolo della sua vita.