Wanda Nara chiama Maxi Lopez per vincere la guerra contro Icardi: sorpresa a Natale

Divorzio in corso tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A quanto pare, l'imprenditrice ha già ideato una strategia intelligente che, con l'aiuto del suo ex marito Maxi Lopez, potrebbe aiutarla ad affrontare meglio la faccenda. La conduttrice e il calciatore del Galatasaray litigano soprattutto per la residenza delle loro figlie. Francesca e Isabella sono nate in Italia, ma hanno vissuto i loro ultimi anni a Istanbul. La madre vuole che restino in Argentina con lei, perché qui ha molti progetti di lavoro mentre il padre le vuole in Turchia con sé.

Perché Wanda Nara ha bisogno di Maxi Lopez per il divorzio da Mauro Icardi Mauro Icardi ha chiesto il divorzio da Wanda Nara in Italia. E sembra che lei abbia escogitato un piano per trarre maggiore vantaggi. "Esclusivo (cosa che avevo già anticipato ma che aggiorno): Wanda Nara porterà i suoi 3 figli maschi in Europa per trascorrere il Natale per la prima volta con suo padre", ha detto il giornalista Gustavo Mendez su Instagram. E poi ha spiegato i motivi di questa scelta: "Maxi Lopez vive in Svizzera, vicino all'Italia, quindi la conduttrice di Bake Off resterà a Milano per incontrare lì i suoi avvocati e parlare del divorzio e le denunce su Mauro Icardi". In questo modo, i legali della soubrette avranno abbastanza tempo per prepararsi al processo in cui affrontare Icardi e trovare il modo migliore per convincere il giudice che le bambine dovrebbero vivere con la Nara. "Sarà dopo il 10 dicembre, dato che quel giorno sarà il suo compleanno", ha precisato Mendez.

Wanda Nara torna in Italia con il nuovo fidanzato L-Gante? Non è ancora chiaro se Wanda Nara tornerà in Italia con il nuovo fidanzato L-Gante. Pare che il giovane rapper sia impegnato con le registrazioni del nuovo album ma per amore della nuova fiamma potrebbe cambiare idea. Intanto è risaputo che Maxi Lopez e Mauro Icardi non si parlano più da quando il secondo ha cominciato la sua relazione con Wanda oltre dieci anni fa. "Ho un rapporto solo con i miei figli e la mia ex moglie", ha ribadito Maxi in un'intervista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA