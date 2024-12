Cesare Cremonini: dopo Giorgia Cardinaletti è tornato con l'ex Martina? Tutta la verità

Cesare Cremonini è tornato protagonista del gossip. Negli scorsi mesi il cantautore bolognese ha detto addio a Giorgia Cardinaletti, la nota giornalista del Tg1. Una relazione durata all'incirca un anno, nata dopo un'intervista tra i due. La coppia è scoppiata per motivi ancora tutti da chiarire. Stando ad alcune indiscrezioni, però, pare che l'ex leader dei Lunapop non abbia mai dimenticato Martina Maggiore, alla quale è stato legato per circa tre anni. A lei Cremonini ha dedicato la canzone Giovane Stupida per via della grossa differenza d'età tra i due, di ben 17 anni.