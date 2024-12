Ivana Icardi sbotta: "Sempre al fianco di Mauro. Wanda? Meglio tacere..."

Nonostante un rapporto complicato per via delle tante voci che la hanno accusata di aver voluto approfittare della notorietà del fratello, Ivana Icardi, sorella influencer di Mauro, torna a parlare delle vicessitudini familiari dell'attaccante ex Inter e della separazione da Wanda Nara.

Ivana Icardi rompe il silenzio Dopo mesi di silenzio, nel corso dei quali si è tenuta lontana dalle continue notizie sulla vita privata del fratello e del suo rapporto con la showgirl argentina, Ivana Icardi si apre completamente sulle colonne di Hola, schierandosi aperamente al fianco di Mauro: "L'unica cosa che voglio in questo momento è che lui sia felice e che possa vivere serenamente il rapporto con le sue figlie, proseguendo nella sua carriera, che gli è costata tanti sacrifici. È andato via di casa che aveva 15 anni per inseguire i suoi sogni e questo non ha facilitato né il rapporto tra di noi, né in generale il suo legame con il resto della famiglia. Ricordo quanto era contenta nostra madre di preparare la sua stanza quando tornava a casa e quanto era triste quando ogni volta lo riaccompagnavamo all'aeroporto...".

No comment su Wanda Nara Quanto alle malelingue sul suo voler approfittare della fama del fratello per farsi strada, Ivana non ci sta: "Non mi è mai importato dei suoi soldi e i problemi che abbiamo avuto tra noi sono solamente derivati dal fatto che ogni volta gli ribadivo il mio punto di vista, ricordandogli che non stava distinguendo tra chi gli voleva bene da sempre e chi invece si fingeva suo amico solamente perché era diventato 'Mauro Icardi'. Il mio rapporto con Wanda Nara? Per noi della famiglia è sempre stato impossibile andarci d'accordo e preferisco non parlare di lei. Quello che avevo da dire su di lei, l'ho già detto e predetto...".

