Principe Harry e la devastante richiesta a Meghan Markle: "Sta morendo"

Anni fa, differenze inconciliabili con lo stile di vita reale, i suoi protocolli e le sue rigide regole, portarono il Principe Harry e Meghan Markle ad abbandonare la vita di Buckingham Palace e a traslocare altrove, negli Stati Uniti. Dal 2020 Harry e Meghan vivono in California, dove si dedicano principalmente ad attività di beneficenza. Ma negli ultimi mesi la difficile situazione familiare dei Windsor ha fatto sì che Harry iniziasse a pensare di tornare in Inghilterra. A preoccupare il Duca di Sussex non solo la malattia di Kate Middleton ma anche il cancro di Re Carlo .

Harry vuole tornare in Inghilterra perché Re Carlo sta morendo?

Stando a quanto si legge sulla stampa internazionale, Harry avrebbe appreso che le condizioni di salute del padre non sono così positive come Re Carlo vuole far credere. "Sta morendo", avrebbe detto il Principe alla moglie, chiedendo di tornare a casa. Ma più fonti assicurano che Meghan Markle sarebbe irremovibile e per nulla propensa a dimenticare il passato. Questo avrebbe creato una frattura importante tra Harry e Meghan anche se di recente il Principe ha assicurato che non c'è alcun divorzio in vista.