"Elisabetta Gregoraci pazza di Talin, Briatore è furioso e l'ha bloccata sul cellulare"

Il gossip torna ad occuparsi di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, separati dal 2017 ma sempre molto vicini. Stando a quanto scrive Dagospia, l'imprenditore non avrebbe reagito bene alla notizia della nuova storia d'amore dell'ex moglie. Dopo aver mollato Giulio Fratini, che ha frequentato per circa due anni, la soubrette calabrese ha cominciato ad uscire con il 28enne Thomas Talin, figlio di Fabio Talin , re del real estate a Sankt Moritz e fondatore di una società che si occupa di imballaggio e cura dei bagagli nei maggiori aeroporti del mondo.

Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Thomas Talin: la reazione di Briatore

"Flavio Briatore non l'ha presa per niente bene la relazione della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci - fa sapere Dago - con il giovane e ricco imprenditore, il 28enne Thomas Talin. Furioso l'avrebbe bloccata addirittura sul cellulare". Per il momento nessun commento dai diretti interessati. Dopo la rottura tra la Gregoraci e Fratini si era vociferato di un riavvicinamento (e addirittura un secondo matrimonio) per Elisabetta e Flavio ma così non è stato.