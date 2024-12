Chiara Frattesi e Geolier, primo TikTok di coppia. Quel dettaglio fa impazzire i fan

La relazione tra Chiara Frattesi e Geolier ha ufficialmente spiccato il volo. Un banale flirt estivo è diventato qualcosa di serio, con tanto di convivenza. I due non si nascondono più come i primi tempi e sui social postano spesso foto romantiche di coppia. Ora è arrivato anche il primo TikTok insieme: la sorella di Davide Frattesi e il rapper di Secondigliano hanno provato a cimentarsi in uno dei trend della piattaforma. Il risultato? Grosse risate, per loro e per i follower, che hanno notato un dettaglio importante.