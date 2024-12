Alice Campello, primo Natale senza Morata: cosa ha fatto con i figli

Primo Natale senza Alvaro Morata per Alice Campello che, per l'occasione, si è concessa una fuga all'estero con i suoi quattro figli. In realtà l'influencer e imprenditrice ha unito l'utile al dilettevole visto che è volata in Svizzera, a St.Moritz, dove ha sponsorizzato una struttura del posto sui social. E forse anche per questo, per evitare i soliti commenti al veleno degli haters, la 29enne ha deciso di chiduere la bacheca dei commenti su Instagram, dove ha condiviso diversi scatti di questo break ad alta quota.