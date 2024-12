Scamacca, proposta di matrimonio all'ex fidanzata storica: archiviata Angela Nasti

Gianluca Scamacca si sposa. Ma non con Angela Nasti, la cognata di Mattia Zaccagni alla quale era legato fino a poco tempo fa. Dallo scorso ottobre, infatti, il giocatore dell'Atalanta è tornato tra le braccia di Flaminia Appolloni, l'ex fidanzata storica conosciuta nel 2021 e mollata l'estate scorsa. Ora il ritorno di fiamma, con conseguente proposta di matrimonio arrivata a Natale. "È te che ho sempre voluto...ora e per sempre!", ha scritto il calciatore su Instagram, dove ha condiviso uno scatto del momento in cui si è inginocchiato davanti alla sua futura moglie con tanto di prezioso anello.