La compagna di Zverev svela i segreti della camera da letto: “Mi viene da piangere ogni notte”

Zverev e i suoi riti ossessivi

"Ogni notte prima di andare a letto va in bagno per tre volte e poi torna a letto - rivela la compagna di Zverev - fa un continuo avanti e indietro, e ogni volta è sempre la stessa storia. Ormai sono quasi rassegnata, mi innervosisco, mi viene quasi da piangere. Quando sono al culmine della sopportazione, gli dico Basta, ora vieni al letto”. La compagna di Zverev dà anche una spiegazione alla sua intolleranza per i riti scaramantici. ”La superstizione è un segno di debolezza - sottolinea la modella - se ti aggrappi a certi rituali è solo perché non hai fiducia in te stesso”.