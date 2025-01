Jennifer Lopez e Ben Affleck, il divorzio è ufficiale (e lei fa una richiesta importante)

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente divorziati. La sentenza è arrivata cinque mesi dopo che l'attrice e cantante aveva chiesto lo scioglimento del suo breve matrimonio con l'attore. Sebbene non avessero un accordo prematrimoniale e avrebbero dovuto dividersi il cinquanta per cento dei profitti ottenuti durante la loro unione, l'ex coppia ha raggiunto un accordo finanziario in maniera amichevole. Secondo TMZ, Lopez e Affleck manterranno ciascuno i benefici acquisiti individualmente in vari progetti durante i due anni in cui sono stati sposati e nessuno dei due pagherà il mantenimento coniugale all'altro.

L'accordo di divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck In questo modo, Ben manterrà la sua partecipazione nella sua società di produzione di successo, Artists Equity, che ha creato nel 2022 e nella quale ha collaborato con Matt Damon. L'artista ha fondato la compagnia nel novembre 2022, circa quattro mesi dopo aver sposato JLo, e da allora ha prodotto diversi film di successo. L'attrice e cantante, dal canto suo, manterrà ciò che ha guadagnato con i progetti in cui ha recitato durante il suo matrimonio. La ricchezza accumulata dagli attori in questo momento ammonta a 550 milioni di dollari, di cui 400 corrispondono alla regina del Bronx. I Bennifer hanno anche raggiunto un accordo sulla villa da 61 milioni di dollari che avevano acquistato insieme a Beverly Hills, anche se i dettagli non sono stati resi noti. La proprietà è stata messa in vendita qualche mese fa ma deve ancora trovare un acquirente e non è chiaro come verrà suddivisa la vendita.

La richiesta di Jennifer Lopez dopo il divorzio Come rivelato da People, Jennifer Lopez ha chiesto alla corte di recuperare il suo nome da nubile. In una recente intervista con Interview Magazine, Jlo ha detto di sentirsi "eccitata" all'idea di essere di nuovo single. "Avere una relazione non mi definisce. Non riesco a cercare la felicità negli altri. Devo avere la felicità dentro di me", ha detto, aggiungendo che "nei miei momenti più bassi, ho imparato a sentire i sentimenti e poi a lasciarli andare". A quanto pare la rottura tra Jennifer e Ben è avvenuta a causa delle personalità troppo diverse. Lei molto estroversa e lui più riservato.

In che rapporti sono rimasti Jennifer Lopez e Ben Affleck Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno mantenuto un ottimo rapporto. "Hanno tutte le intenzioni di continuare a far parte l'uno della vita dell'altro nonostante non siano coinvolti sentimentalmente", ha recentemente detto una fonte a Page Six . "Il loro rapporto rimane amichevole ogni volta che si vedono. Continuano ad avere un rapporto stretto con i loro figli e, anche se non hanno un rapporto di co-genitorialità, si sentono in molti modi come una famiglia allargata", ha aggiunto.

