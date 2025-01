Ilary Blasi, frecciata a Totti: "I maschi a casa nostra...". Poi si imbarazza su Bastian

"Bastian? In realtà è affittato". Ilary Blasi ride e scherza nel salotto di Silvia Toffanin. E si imbarazza guardando le immagini del nuovo compagno, tratte dalla sua ultima serie omonima uscita su Netflix. "Bastian ti saluta - ha rivelato a Silvia Toffanin - Ha detto che vuole conoscerti". "Allora lo invito a parlare di te, visto che tu non vuoi parlare di lui", risponde la conduttrice e amica. "Questi due anni insieme sono volati. Dai mi imbarazzo... Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte", ha ammesso arrossendo. Spazio anche a una frecciata all'ormai ex marito Francesco Totti. "I maschi a casa nostra non durano tanto, sono solo una comparsa...", ha detto sarcastica tra una risata e l'altra.