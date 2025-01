Cristiano Ronaldo e Georgina si sono lasciati? Il dettaglio sui figli preoccupa tutti

L'ultima mossa social di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo dal 2016, non ha lasciato indifferente nessuno. Nelle ultime storie Instagram l'influencer, modella e imprenditrice ha coperto il volto dei suoi figli con dei cuori. Nel corso degli anni Georgina e Cristiano non si sono mai fatti troppi problemi a mostare pubblicamente al mondo i loro bambini. Cosa è successo ora? Secondo alcuni la coppia sarebbe scoppiata - da tempo si vocifera di una profonda crisi di fatto mai negata - e in molti hanno ricordato sui social che di solito è normale coprire i minori sul web nelle prime fasi di una separazione. Un po' come accaduto a Chiara Ferragni e Fedez: dopo il loro addio i figli Leone e Vittoria non sono stati più mostrati a volto scoperto.